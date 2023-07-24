易通行操之過急 司機恐得不償失

港府推行新政偏愛走向極端，不是拖拖拉拉，就是操之過急，教市民無所適從，更容易埋下禍患。例如北部都會區發展策略，從2021年10月公布至今，既沒藍圖，也沒確切時間表，拖拖拉拉，結果淪為吸血商機，惹來政商鄉黑「四大勢力」虎視眈眈；又如「易通行」，本應是便民措施，惟分別在青沙管制區、城門隧道及獅子山隧道實施後，屢屢造成混亂，運輸業界叫苦連天，明顯是操之過急。紅磡海底隧道昨日正式實施易通行，今日便迎來首個上班日考驗，若出現丁點差錯，勢必造成交通大混亂。

紅隧作為全球最繁忙的行車隧道之一，每逢上班日繁忙時段出現擠塞，已是常態，司機見怪不怪。雖說推行「三隧分流」才是根治紅隧擠塞問題的良藥，惟實施易通行能免去司機停車繳費的時間，也能在一定程度上紓緩隧道擠塞。然而，為了在紅隧實施易通行，當局一口氣取消所有人手收費亭及快易通車道，以便進行拆卸及改裝，卻使到收費廣場往來九龍及香港方向，由原來的各8條行車線，大幅縮減至各4條行車線，司機毋須停車繳費所帶來的效益，能否彌補行車線減半的損失，實在讓人猜疑。何況，行車線減半不單純是數量減少，更有可能影響司機的行車習慣。

在實施首天，紅隧雖未發生事故，卻明顯較以往的假日擠塞，一度出現長長的車龍。即使在車流量較少的時間，行車也稱不上順暢，不時有司機疑未習慣新收費模式或行車線減少，而減慢車速甚至煞停車輛，導致險象環生。須知道，紅隧假日的車流量與上班日的車流量，可謂是差天共地。在車流量稀疏的狀況下，司機才有足夠空間煞停車輛，假如在上班日繁忙時段，又有司機因不習慣，駛過收費亭時減速或煞車，後車還能否及時收掣，又是一項疑問。

本報記者採訪多位司機，普遍司機都擔憂紅隧在易通行實施後首個工作日會發生問題，坦言會避免使用紅隧。私家車司機可以避之則吉，那麼職業司機又能怎辦呢？若然改行東西隧，成本勢必大增；繼續使用紅隧，又要面對擠塞等風險，可說是進退兩難。

易通行另一詬病之處，在於甩漏太多，系統未盡完善。自詡要打造智慧城市，惟易通行早在推出前已倒瀉籮蟹，一度延遲推行；勉強推出後，易通行依舊錯漏百出，有車主被錯誤扣取隧道費，有車主被推送訊息轟炸，運輸業界更指，不少的士司機至今仍未能自動繳付隧道費，失敗率超過15%，批評當局從未解決問題。

易通行概念雖好，惟問題不絕，港府是否有必要急於在全港最繁忙的紅隧實施呢？當局是否可以先在其他政府收費隧道逐步實施，把紅隧的次序排到最後，好讓司機能養成習慣，系統優化升級呢？這些都是廣大市民心內的疑問！畢竟港府的行徑猶如「未學行，先學飛」，過於急進，難免跌得更痛！