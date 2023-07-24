冰鑑春秋：台灣有事關我屁事？

早前美日台三方舉行兵棋推演，假定2027年大陸漁船聲稱發動機故障在釣魚島擱淺，從而引發中美日台大戰，最後中國雖然同意停火、在達成「中日停戰協定」後完全撤出日本領土，但也宣稱有意「共同管理」與那國島。

這個兵推想定的荒謬之處就不提了，但台灣方面親自參與兵推後卻赫然發現，過去一直以為日本大哥哥信誓旦旦「台灣有事，日本有事」鐵肩扛道義，可真正到了戰事爆發，日本政府卻非常可能僅只提供軍需與物資供應，袖手作壁上觀。因為在兵推中，美軍要求日方對解放軍進行反潛偵察，日方卻推三阻四，不願和解放軍正面對決。顯示如果有得選擇，日本根本不願意介入台海爭端，為了台灣安危犧牲日本人的性命。

早在5月，《朝日新聞》發布民調，顯示高達八成的日本民眾不願被捲入台海戰爭，認為台灣發生戰事，日本應協同美軍出兵的僅有11%，這其實很明白告訴台灣，所謂「台灣有事，日本有事」，是台灣一旦發生戰爭，日本一定要忙於撤僑與防衞國土等事務，卻不是民進黨希望台灣民眾相信的，解放軍攻台，日本會出兵幫忙抵抗。

過去日本其實一直在迴避對台海戰爭表態，也從未就為何要支持防衞台灣進行過公開討論，然而美國歷次兵推，卻都將日澳馳援當作理所當然的想定。這次的美日台聯合兵推，表面上好像凸顯台日建立安保合作的重要性，骨子裏卻很可能是美日聯手藉由這次兵推，告訴台灣：哥哥爸爸都有自己的困難，所以要是你惹怒了對岸，請自己解決，別期望我們會為你流血流汗。台灣有事到底關誰的事？當然是兩岸人民的事，而兩岸人民共同的任務，就是要讓台灣永遠沒事。