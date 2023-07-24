議論縱橫：基辛格為何要見李尚福

美國前國務卿基辛格近日訪華，坊間有很多評論，分析此行的目的。此等文字反映某些論者欠缺基本的國際關係知識，其中最重要的是，中美兩國不可能直接開戰，兩個擁核武的大國開戰，會禍延全球，後果不堪設想。

中國已經明確宣示，不會率先動用核武。那些不明就裏，將韓戰與今日局勢對比，認為中國可與美國開戰者，弄錯了基本的史實。

中國派志願軍入北韓，目的是要驅趕美軍返回北緯三八線之下，亦即二戰結束時的狀況。當時蘇聯向中國提供核保護傘，明確向美國表白，如果用核武攻擊中國，等同攻擊蘇聯，美國才無用核武。亦導致當時戰場的美軍統帥麥克阿瑟聲稱考慮用核武轟炸中國，美國總統杜魯門大為不悅，因此舉可能引起美蘇核戰。而且只有三軍統帥（即總統）才有權做這種決定，因此怒炒麥克阿瑟魷魚。

此間內地某些評論員似乎弄錯史實，義憤填膺，認為美國打壓中國，韓戰時已經打過一次仗，目前也隨時可還擊，因為國力比前突飛猛進。

有趣的是，為甚麼基辛格要見中國防長李尚福？李被美國制裁，是打壓及羞辱，因此縱然美國防長欲和他會談，亦無機會。中國今番極強硬，給面色美國看，但究竟李將軍所扮演的角色有何重要性？個人猜測是，美艦隊整天在中國的沿海巡航，挑起種種事端，中國的戰機及艦艇被迫應對，保護中國的合法權益，因此兩軍時常相遇。

狹路相逢勇者勝，解放軍常有戰機及艦艇與美軍機和戰艦擦身而過。美國所稱的害怕有誤判，即指此。李將軍負責戰區的指揮，美國一方面制裁他，另一方面又要和他溝通，中國豈會吃這一套？