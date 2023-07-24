橫眉冷看：軍事熱線不設亦可

理論和現實是兩碼子事，繫上安全帶、裝上防護設施，表面看來，是更能保障駕駛者的安全，但事實上，不少司機正是仗着有防護設備，駕駛時輕率大意，像是舞龍一般，反倒會造成更多意外。考諸現實，美國和俄羅斯之間設有軍事熱線，美國和北韓之間則沒有，但是兩相比較，今日美朝兩國會擦槍走火的機會，卻不見得會比美俄兩國高。美國的集束炸彈正運往烏克蘭前線，全部是用作攻擊俄軍，那怕美俄間有再完善的軍事熱線，俄國軍人的生命安全，仍然難逃受到美國的間接威脅。