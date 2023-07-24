龍吟虎嘯：中美半導體之戰

當代半導體產業，對一個國家的高科技、工業、軍事國防、安全、經濟、民生民用至關重要。中國早就認識到了這點，在《中國製造2025》中，就提出了中國要實現製造強國的戰略目標，半導體產業乃核心產業；中國2030年計劃和「十四五」規劃，都提出要大力支持半導體產業，特別是對這一產業被「卡脖子」的「先進製程」、「高端IC設計」、「先進裝封技術」等重點支持。

半導體產業如此關鍵，中國又是世界最大的半導體市場，但在重要技術方面，又遠落後於美國、日本、荷蘭等國家。美國等正是要抓住中國軟肋，通過打科技戰、高端企業戰，控制高科技生態系統，遏制中國發展；現在，美國、日本、荷蘭已達成協議，對中國實行半導體出口管制。美國是全球半導體供應鏈的領導者，日本在半導體材料和設備方面佔關鍵資源優勢、處供應鏈上游位置，荷蘭的光刻機技術獨步天下，中國和東亞地區則承接了全球四分之三的半導體製造及封測業務，晶片製造是中國半導體產業中的薄弱環節。

面對半導體行業的落後形勢和外部勢力打壓封殺，中國也以舉國之力突圍、追趕，據報現已取得了一定成績。不過，半導體行業的寡頭壟斷結構、研發高度積累型的知識結構，以及快速更迭的生命周期，使後發追趕者往往處於尤為明顯的劣勢，不大可能實現「彎道超車」，要長期追趕，要多個「跨欄」加速。

美國深知半導體行業的特殊性，深知要圍堵、打壓中國，就必須聯合日本、荷蘭、南韓、台灣地區等「強手」，不能給中國在任何環節留「活路」。然而，這種做法只對美國一方有利，只對美國實現打擊中國戰略目標有利，對其他「盟友」不利或弊大於利。

大家都在一條產業鏈上，中國對這條產業鏈貢獻很大，是最大市場。半導體技術的提升和產業發展，離不開市場做大和興旺，市場受損，誰都沒有好果子吃。