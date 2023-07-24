政情：激戰局長輸波 鄭泳舜約賽再鬥過

議員同官員喺議事廳唇槍舌劍就見得多啦，勢估唔到佢哋由內打到外，仲話賽後要相約「覆桌」喎。

話說文化體育及旅遊局局長楊潤雄同議員鄭泳舜尋日出席咗香港殘奧日2023嘅活動，席間佢哋兩個仲同場對壘，玩咗場羽毛球雙打。楊潤雄夥拍現役香港殘疾羽毛球代表隊成員朱文佳，而鄭泳舜就聯同另一位香港體育學院管理層出賽。

打羽毛球有板有眼 出咗名鍾意玩3項鐵人嘅鄭泳舜，估唔到玩羽毛球都有兩度散手，起初都打得有板有眼，同港隊朱文佳打得有來有回。但後來朱文佳針對鄭泳舜同拍檔溝通失誤連續贏咗幾球，加埋楊潤雄喺過程中「執雞」貢獻幾球，最後鄭泳舜嗰隊以3比11敗陣。

賽後同鄭泳舜傾咗幾句，佢話其實細個都鍾意打羽毛球嘅，但大個咗就少打。被問到輸波係咪因為同拍檔唔夾，佢即刻否認話「梗係夾啦」，只不過自己少打啫，仲話其實自己都打得嘅，始終對住班職業運動員，當然技遜一籌。不過，佢話自己嚟緊都要練多啲，相約楊潤雄再度「覆桌」。