6旬婦涉偷屋邨檔60條內褲

【本報訊】執法人員於本月18日接獲報案，指懷疑有人於青衣長亨邨商場臨時檔攤，盜去60條價值共約900元的內褲後逃去無蹤。人員於上周六（22日）在邨內進行反罪惡巡邏，期間發現一名懷疑涉案女子，於是上前截查。經調查後，人員以涉嫌「店舖盜竊」拘捕該名67歲女子，她已被扣留調查。