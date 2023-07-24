7月24日(一)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月24日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
6旬婦涉偷屋邨檔60條內褲
被捕女子帶署調查。
【本報訊】執法人員於本月18日接獲報案，指懷疑有人於青衣長亨邨商場臨時檔攤，盜去60條價值共約900元的內褲後逃去無蹤。人員於上周六（22日）在邨內進行反罪惡巡邏，期間發現一名懷疑涉案女子，於是上前截查。經調查後，人員以涉嫌「店舖盜竊」拘捕該名67歲女子，她已被扣留調查。
懷疑涉案的內褲。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230724-0724_00176_250/6旬婦涉偷屋邨檔60條內褲
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc