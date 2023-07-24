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6旬婦涉偷屋邨檔60條內褲

被捕女子帶署調查。 被捕女子帶署調查。
被捕女子帶署調查。
【本報訊】執法人員於本月18日接獲報案，指懷疑有人於青衣長亨邨商場臨時檔攤，盜去60條價值共約900元的內褲後逃去無蹤。人員於上周六（22日）在邨內進行反罪惡巡邏，期間發現一名懷疑涉案女子，於是上前截查。經調查後，人員以涉嫌「店舖盜竊」拘捕該名67歲女子，她已被扣留調查。
懷疑涉案的內褲。懷疑涉案的內褲。
懷疑涉案的內褲。
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