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旺角食肆塌假天花石屎
石屎散落一地。（余宏基攝）
【本報訊】上周六（22日）晚上近11時，執法部門接獲報案，指旺角界限街4至10號一間店舖有石屎連假天花墮下。人員接報到場，初步目測墮下的石屎約1米乘1米，事發時店內沒有食客，故此無人受傷。店舖負責人及職員其後在場清理墮下石屎。至於事故原因仍有待調查。
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