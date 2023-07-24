南亞兵輸唔起 擸櫈扑爆釣魚機

【本報訊】南亞兵團輸唔起，打機消遣都要「搞搞震」！昨日中午12時許，一名南亞漢在深水埗大埔道192號一間遊戲機中心玩釣魚機，期間疑因不忿落敗，擸起矮櫈狂扑釣魚機洩憤，得逞後施然離去。執法部門接報到場了解，初步將案件列作「刑事毀壞」，正追緝該名年約25至35歲的南亞「破壞王」。

料維修費兩萬元 機舖無辜停業 店內「天眼」記錄南亞漢失控畫面，攝下他初時曾經向站在遠方的女負責人揚手，見未獲理會後，竟然發難擸櫈破壞，用盡全力連扑釣魚機3次，前兩次敲落機身邊緣，直至最後一次才砸至屏幕爆裂，遊戲畫面登時停頓「死機」。南亞漢大鬧一番後，隨手將櫈拋落地面，然後偕同一名懷疑男友人離開。

機舖女負責人指，今次暴力「打爆機」的南亞漢為熟客，不時會帶食物到場，邊食飯邊打機。案發前，他兌換了50元輔幣打機，疑因太快輸光「清袋」，大發雷霆，遷怒釣魚機。受事件影響，該機舖需要暫停營業，初步估計釣魚機的維修費多達兩萬元。