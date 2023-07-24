慈雲山4姊妹拗賣樓 斬人燒屋反目成仇

遭火噬俱有性命之虞 持刀大家姐被捕 慈雲山慈樂邨昨午發生火警，同時驚傳有刀手出沒，消防到場撲熄火勢，並在起火單位及走廊救出4姊妹，當中包括持刀女戶主，更意外揭發她們為賣樓反目成仇的驚人內幕。據悉，4人事發前於屋內商討樓宇買賣事宜，當中「大家姐」獨排眾議，一度舉刀相向，並斬傷企圖奪刀的三妹，姊妹失和釀成血案，未幾便告失火，造成各人受不同程度燒傷，俱有性命之虞。消防視察火場後，判斷火警有可疑，而執法部門暫以涉嫌「傷人」拘捕女戶主，正就事件是否涉及縱火展開追查。

昨午約3時半，慈樂邨樂信樓35樓一個兩房單位突然起火冒煙，影響大約40名居民自行疏散暫避。消防接獲報案後，調派12輛消防車和6輛救護車到場，並且出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，花約半小時將火救熄。火警期間，執法部門同時收到有人在同層走廊持刀徘徊，於是派員持盾搜索，並在消防協助下救出4名女傷者，當中包括一名僅穿胸圍的持刀婦人，她們被帶往安全位置，交由救護員作應急處置後，分乘救護車送醫救治。

傷者為黃家4姊妹，全部人均遭火吻，導致皮膚大範圍二級燒傷。其中持刀者是起火單位戶主、58歲的「大家姐」，她被燒傷身體七成面積，情況危殆。有鄰居在逃生時，目睹她因上衣被火燒着，故此脫衣避免烈火焚身，相信因此只剩胸圍在身；53歲的二妹雙手及背部受灼燒，傷勢嚴重；51歲三妹除了雙手燒傷，腰部亦受刀傷，獲救時血流披面，需要留醫深切治療部；46歲孻妹則全身燒傷。4人送院時仍然清醒，但各自均有生命危險，因此未能清晰對答，暫時難以協助釐清案情。

據了解，3名妹妹在事發前登門造訪，與「大家姐」商討賣樓事宜，惟雙方各持己見，未能達成共識，更由討論變成口角，漸漸產生「火藥味」。大家爭持不下之際，「大家姐」突然情緒激動，懷疑亮刀指嚇及推撞眾人，三妹第一時間上前奪刀制止，反而於混亂間被揮刀斬傷，火警亦隨之發生。

消防指屋內兩處起火點 涉事單位火場面積約6米乘5米，其中客廳、廁所及廚房嚴重燒毀，但無波及鄰居，而同層大堂和一部電梯內均濺有血漬。消防用儀器檢測火場，並無發現助燃劑，惟於屋內發現兩處起火點，加上火勢蔓延速度不尋常，相信起火原因有可疑，已交由執法部門跟進。人員經初步調查後，以涉嫌「傷人」拘捕黃家「大家姐」，並檢獲涉案刀具，正設法重組事發經過，了解火警真相。

執法部門表示，本案相信是由家庭糾紛造成的單一事件，暫無證據指出案件涉及其他人士，亦無資料顯示4人有情緒病紀錄。該部門已將案件通知社會福利署，以便作出跟進行動。