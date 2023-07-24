屯門碼頭總站兩輕鐵相撞

【本報訊】屯門碼頭發生兩輛輕鐵相撞意外。前晚約10時55分，一列載客的614P線輕鐵車輛從屯門碼頭站5號月台駛出期間，被另一列從6號月台駛出尾隨的507線載客列車，在交匯處從後碰撞。事發後，輕鐵車務控制中心即時通知執法部門及消防處，並安排職員前往現場疏散車上乘客，並提供協助。

意外中，部分輕鐵路線需改道，包括507線、614線及614P線不停豐景園站至屯門碼頭站，期間港鐵安排免費接駁巴士，來往屯門碼頭及三聖，接載受影響車站的乘客。相關輕鐵線已於昨日回復正常服務。

涉人為因素 車長停駕駛職務 港鐵發言人事後指，事件中並無收到乘客受傷的報告，初步調查相信事件涉及人為因素，涉事輕鐵車長已暫時調離駕駛職務協助調查。工程人員已在收車後將涉事列車駛回車廠作進一步調查。

議員張欣宇昨日在電台表示，事故地點是輕鐵總站，開車及煞車要靠車長判斷。據了解當時在後方的列車曾發出警報，但車長似乎仍來不及反應。他認為警報系統或有再調整空間，例如發出的警報要更明顯，同時應在站內加裝信號燈提示。