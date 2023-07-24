尼龍墊藏值千萬海洛英 拘泰國抵港外籍漢

【本報訊】前日下午時分，海關機場科人員為一名由泰國曼谷抵港的外籍男子清關，打開其行李箱時，發現箱內只有11塊尼龍墊，並無其他個人物品或衣物。關員覺得可疑，於是針對該批尼龍墊進行X光檢查，再察覺影像有異，作出更深入的檢驗後，揭發每塊尼龍墊均設有夾層，內藏共約13公斤、估計市值約1,000萬元的懷疑海洛英，即時以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名26歲男子。

續追查毒品流向 海關毒品調查科調查主任姚文顥表示，被捕男子報稱無業，他聲稱是來港旅遊，並且收取6,000至7,000元報酬，代人運送相關尼龍墊，他現正被扣留調查。海關正追查毒品來源，以及毒品來港後的流向，不排除有更多人被捕。

姚補充，今次是海關近10年來偵破最大宗利用航空旅客行李箱偷運海洛英的案件。隨着香港與內地及國際恢復便捷往還，訪港旅客人數亦逐步增加，海關留意到販毒分子近期利用旅客偷運毒品的數字有所增加，已經適時調整執法策略，並根據風險評估，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，加強從源頭打擊毒品流入本港。根據香港法例，販運危險藥物為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。