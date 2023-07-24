加拿大抵日 港女搜出值8125萬興奮劑 成田機場歷來第4大販毒案 罪成可囚10年

【本報訊】日本東京成田機場執法人員月初檢獲23.92公斤非法興奮劑，約值14.7億日圓（約8,125萬港元），一名從加拿大溫哥華抵達東京的香港女子涉案被捕，為成田機場歷來從旅客行李檢獲的第4大販毒案。

藏行李箱 稱替朋友攜帶 任便利店職員的32歲女子蔡倩儀（Choi shin -yee）於本月一日在成田機場落網。千葉地方檢察廳已起訴蔡倩儀，罪名包括違反《興奮劑取締法》。根據起訴書及其他消息指，蔡倩儀涉嫌把毒品偷藏在兩個行李箱內。東京海關成田分局及千葉縣警方上周五公布案情，指出該些毒品分裝在24個膠袋內，以黑色膠帶包裹，藏在行李箱內。蔡倩儀否認運毒，稱在溫哥華替朋友攜帶行李箱，直至抵達日本後才知內有毒品。

成田機場自1978年開始運作至今，執法人員於2019年2月曾從乘客行李中檢獲29.94公斤非法興奮劑，為歷來最多。根據日本毒品法例，主要針對五大類毒品，分別是興奮劑、鴉片、大麻、麻藥（海洛英）和精神科藥物。《興奮劑取締法》刑罰中，若被裁定管有興奮劑，最高可判監10年和罰款500萬日圓（約51萬港元）。

以往不時揭發有港人在日本涉販毒被捕。今年2月8日，兩名港男由香港經沖繩那霸機場入境日本，人員於他們行李內的銀包內，發現藏有1.78克大麻。19年6月3日，日本執法人員在靜岡縣南伊豆町海邊一船隻上檢獲約一噸疑從香港走私入境的冰毒，是該國歷來單次檢獲的最大批，市值約600億日圓（約43.5億港元），7港男落網。

入境處：與大使館緊密聯繫 香港入境事務處（入境處）獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）及中國駐日本國大使館（大使館）了解情況。入境處至今未有接獲港人求助。入境處會繼續與公署及大使館保持緊密聯繫，密切留意事態發展。在外香港居民如需協助，請致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；或提交網上求助表格求助。