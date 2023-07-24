遇查心虛瘋駕失控 毒男炮彈飛車剷樹叢

將軍澳前日深夜發生瘋狂駕駛案件，執法人員截查一輛私家車時，司機懷疑「身有屎」心虛逃走，無預警踩油飆逃。由於事出突然，有人員未及反應被撞傷，其同袍急忙嘗試追截，可惜行動「慢一拍」被對方擺脫。不過，私家車沿路高速亂衝，逃至大約600米外一處彎位失事，車輛撞壆撼樹，衝越單車徑停下，司機受傷流血，被迫結束「亡命之途」。執法人員奉召趕至，在現場尋獲小量懷疑冰毒，繼而拘捕該名司機，他和受傷人員其後需要送院治理。

未料開車 執法人員被撞傷 前晚11時45分，執法部門在將軍澳尚德邨尚真樓對開巡邏期間，發現路旁停泊一輛私家車，車上司機形迹可疑，遂將執法車輛停泊在該車後方，同時派出兩名人員左右包夾，趨近該車調查。惟司機發現有人行近後，隨即驅車逃走，一名人員始料未及，右手被車輛左側倒後鏡撞傷，同袍見到變生肘腋，隨即駕車追截，惟對方早已趁亂拉開距離，旋即失去蹤影。

據悉，該輛私家車駛出尚德邨後，繼續狂飆至唐明街，惟轉入寶康路近將軍澳運動場對開時，懷疑失控狂撼花槽石壆，繼而飛起撞樹，越過單車徑剷進樹叢。私家車車頭嚴重損毀，車上司機負傷爬出車廂後，不支倒臥於座駕旁邊，地面遺下一攤血漬。當時有人員在附近四處兜截，獲悉該處有交通意外發生，隨即趕往現場，證實肇事私家車正是避查逃去的車輛。

救援人員接報到場，將身帶酒氣、手部受傷的私家車司機，以及被撞傷的執法人員一併送往將軍澳醫院治理。執法人員其後在私家車旁發現12小包懷疑「冰」毒，共重約26克、市值約1.5萬元，遂召緝毒犬到場協助搜車，惟未有進一步發現。經調查後，該名姓黃（28歲）男司機涉嫌「瘋狂駕駛」及「販運危險藥物」被捕。