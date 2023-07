浸大建構統計模型 預測熱浪空污頻率

【本報訊】全球暖化問題近期引起廣泛關注,香港浸會大學領導的研究團隊建構出一個統計模型,利用西太平洋、西印度洋和羅斯海春季暖化的模式,預測中國在夏季同時出現熱浪和空氣污染的頻率,為政府當局和公眾提供有用的資訊,讓他們及早採取行動,減輕這種雙重災害造成的破壞。研究結果已發表於國際學術期刊《Proceedings of the National Academy of Sciences》。