風暴杜蘇芮料移近台灣 港續酷熱

【本報訊】隨着昨日步入二十四節氣之中的「大暑」，正式進入炎夏天氣，加上強烈熱帶風暴杜蘇芮逼近，天文台稱受高空反氣旋影響，未來一兩日天氣將持續酷熱；預料到本周中期本港天氣才轉差，局部地區將有狂風雷暴，至下周初才會重現陽光。

天文台昨日發出酷熱天氣警告，正午時分，本港大部分地區氣溫上升至攝氏33度左右；其中，京士柏錄得的平均紫外線指數是9，強度屬於甚高。天文台續指，昨日正午，強烈熱帶風暴杜蘇芮集結在馬尼拉以東約810公里，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，橫過菲律賓以東海域並繼續增強。

今最高34℃ 後日狂風雷暴 天文台預計，強烈熱帶風暴杜蘇芮會在未來兩三日逐步增強，並預測會移近台灣一帶，惟仍受其他因素影響，故不能排除或改移向廣東東部沿岸的機會。目前綜合亞洲區多個國家氣象局的預測，杜蘇芮會影響台中至台南一帶，其外圍下沉氣流會在本周中期繼續為華南帶來酷熱的天氣，而高溫觸發的驟雨及狂風雷暴會影響該區，預料與杜蘇芮相關的不穩定天氣會在本周後期影響中國東南沿岸。

根據未來9天天氣預報顯示，本港今日大致天晴及酷熱，氣溫維持攝氏28至34度之間，明日起開始局部地區有驟雨，周三將出現狂風雷暴，但最高氣溫仍會維持在攝氏34度左右，至下周初才會重現陽光。