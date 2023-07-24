10年供3300公頃熟地 又開期票畫餅充飢

逾半來自北都人工島 進度慢恐原地踏步 香港土地發展多年來遇到不少掣肘，本屆政府圖以多管齊下方式增加土地儲備，以增加公營房屋的興建，惟方法引起社會關注及討論。有財金官員日前透過網誌表示，未來10年「熟地」供應量將達到約3,300公頃，當中超過一半來自北部都會區和交椅洲人工島，期望剛在立法會通過的發展條例草案，在今年9月起生效後，可以精簡及加快城市規劃及發展的進程。

財金官員提到，立法會兩星期前三讀通過《2022年發展（城市規劃、土地及工程）（雜項修訂）條例草案》，草案修訂6條主體法例，精簡了城市規劃、收回土地、填海、道路和鐵路工程等法定程序，並提出多項加快發展進程的措施。經修訂的條例將於今年9月1日生效，惠及不同發展項目，當中包括北部都會區及交椅洲人工島。

精簡城規程序 「生變熟」需4年 官員指出，過去類似的大型項目從立項起，往往要待10多年才能有首批「熟地」推出，惟通過法例後，時間有望壓縮至約7年；一般公營房屋項目土地由「生地」變「熟地」，所需的時間，亦可由最少6年壓縮至約4年。他說，除了精簡法定程序，亦已改善行政流程，發展局成立了督導小組，理順和統一審批部門採用的標準和定義，至今推出了11個範疇相關的精簡措施。

財金官員又指，未來10年「熟地」供應量將達到約3,300公頃，當中超過一半，來自北部都會區和交椅洲人工島。

經修訂發展條例草案生效後，可惠及不同發展項目，當中包括北部都會區及交椅洲人工島。他又指，政府會繼續提升建造業的生產力，包括應用科技，同時吸引新人入行，並以「建造業輸入勞工計劃」作為輔助，避免勞動力不足而制約本港發展。