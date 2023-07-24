高球會：司法覆核不影響收地

【本報訊】發展局指今年9月1日會按計劃收回粉嶺高爾夫球場32公頃土地，惟香港哥爾夫球會表明會因此提出司法覆核。港府昨雖不評論實際情況，但強調會繼續收回高球場相關土地。高球會會長郭永亮昨指，由於已進入法律程序，不能說太多，一切留待法庭處理；惟他強調，司法覆核只是針對環評報告，不影響政府收地。

對於被問到下一步會否司法覆核城規會的決定時，郭續指不方便回答。而政府昨強調會繼續收回高球場用地，並續指本港是法治社會，每人都有權行使法律權利，現時不會評論司法覆核實際情況，因為已進入司法程序，加上司法覆核內容針對環評報告，而非收回用地。

此外，香港哥爾夫球會由昨日起，逢周日下午1時至晚上9時開放「舊球場」1至3號洞予市民免費入場。郭表示，過去球場都有開放予市民，今次只是試行新模式。他又指，球場有不少珍貴的物種和花草樹林，而且有百年歷史，期望政府收回土地後，可以繼續開放予市民參觀。球會亦樂意商討開放其餘140公頃的球場土地，讓市民參觀例如蝴蝶園等。他強調，球會在保育球場方面有專業知識，樂意與政府合作，盡最大努力保育粉嶺高爾夫球場的珍貴土地和生態。