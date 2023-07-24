港島首個過渡屋「喜越」 開放申請僅供103伙

八成名額配予輪候公屋滿3年劏房戶 公屋單位供求嚴重失衡，本港有逾22萬人蝸居於不適切居所。位於柴灣常安街的過渡性房屋項目「喜越」，昨日起接受申請，合共提供103個單位，輪候公屋3年以上的劏房戶可優先申請，惟杯水車薪。有團體調查發現，港島東區基層的住屋壓力沉重，其中該區劏房呎租中位數屬全港最高，達52元，遠高於全港分間樓宇中位數的42.4元。有劏房戶表示，每月租金開支逾8,000元，期望可入住過渡屋減輕財政負擔。

由社區組織協會興建及營運，港府撥款5,665萬元興建的首個港島區過渡性房屋「喜越」，提供102個一至二人單位及一個無障礙單位，單位面積介乎169呎至328呎，基本租期最少3年，每個單位均設獨立廁所及開放式煮食空間。項目最快於今年尾竣工及入伙，對象以基層劏房戶居民優先，其中八成名額，會編配給輪候公屋滿3年的申請者，兩成則是輪候未滿3年或有迫切住屋需要的人士。

租金由$2400至$3900 項目單位租金由2,400元至3,900元不等，視乎住戶的收入水平而定。而社協於本月10日至16日期間，搜集53個劏房資料，結果發現，港島東區劏房租金中位數為6,000元，呎租中位數達52元，遠高於全港分間樓宇中位數的42.4元。同時，該區的劏房水電費，亦高於其他地區，反映東區基層市民，面對較大的住屋負擔。

社協副主任施麗珊建議，當局應放寬過渡性房屋的接收限制，讓更多因提交文件等延遲申請公屋的人士也能入住。她又認為，港府應將過渡性房屋納入未來的簡約公屋，讓兩者租金看齊，減輕住戶負擔。

有意申請「喜越」單位的李女士，現時一家四口居住在140呎的北角劏房，每月租金逾8,000元。她因要全職照顧患病女兒，全家只能依賴任職清潔工的丈夫，每月1.4萬元的薪金過活。李女士哭訴現時居住環境惡劣，空間狹窄令孩子難以集中精神學習。她期望能成功申請同區的過渡性房屋，惟因項目只有一個無障礙單位，擔心中籤機會微。