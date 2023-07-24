醫健：藥到病除：淺談抗生素替代療法

近年來，常規抗菌藥物的治療成效下降並日益嚴重。此外，多重耐藥性細菌陸續在世界各地出現，情況令人關注。事實上，世界衞生組織於2019年將抗生素耐藥性的問題，定為公共衞生威脅。而本地政府亦展開相關策略性行動，制訂《香港抗菌素耐藥性策略及行動計劃2023至2027》，涵蓋教育、研究等不同範疇，以改善當前的問題。

噬菌體療法（Phage Therapy） 隨着抗藥性問題嚴重，各地研究人員開始重視噬菌體療法（Phage Therapy），以取代抗生素，解決耐藥性問題。事實上，噬菌體是一種病毒，大多用於治療上的噬菌體對身體無害，故此，得以用來對抗病菌。其原理為當噬菌體成功配對病菌後，它們會在細菌內的細胞自我大量繁殖及複製，令細胞迅速膨脹，最後造成破裂，達致殺菌的效果。

為了抗藥性的患者提供替代療法，避免依賴使用抗生素，從而取得治療成果。早前在法國舉行噬菌體治療論壇，反映出目前噬菌體研究，各地相關臨床研究及應用增加，逐步取得階段性成果。而本港大學亦有研究團隊針對研究噬菌體療法，並且嘗試提高其穩定性。雖然，療法目前仍然在研發階段，但是相信在將來，或可以代替抗生素對抗細菌。

市民使用抗生素時，應該嚴格遵從醫護人員指示。同時，市民亦應該接種疫苗，加強自我防護，避免細菌感染。

香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心