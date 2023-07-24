醫療券或擴至福建 另倡購內地醫保

【本報訊】本港人口老化，部分長者選擇到內地安老，而目前在內地的香港長者，只可在港大深圳醫院或其中心使用醫療券。有衞生官員在一個電視節目中表示，政府正探討優先擴展適用範圍至大灣區的醫療機構，又指支持港人購買內地醫保。至於控煙問題，他直指香煙會令人上癮，有如阿當的蘋果，要令未吸煙的人士不要嘗試。

當局推4方向控煙 對於在內地養老港人的醫療券使用限制，衞生官員指會循序漸進擴大適用範圍，大灣區屬最多香港人養老的地方，政府會先處理大灣區，亦會考慮福建，確保公帑用得其所、醫療質量安全。他強調，若有非本港的醫療機構，本身質量很高的內地醫療機構，但他們對香港的醫療券未必很熟悉，如果能解決這方面，當局絕對會考慮。他又支持在內地的港人購買內地醫保，可更徹底解決醫療問題，惟由於各省各市的醫療保險政策都有不同，需要再考慮如何實行。

另一社會熱議話題是控煙，他提出政府就控煙策略有4個方向及14個可行措施，包括加煙稅、擴大禁煙區、禁止煙草內加入水果味等。他指，要在2025年將吸煙率降至7.8%不容易，涉及逾10萬名煙民，需推動煙民戒煙之餘，亦要未吸煙的人士不要嘗試。

衞生官員稱很多人說每人都有自由，但香煙是會上癮的東西，上了癮便不是自由與否的問題，是不由自主地讓香煙裏的成分令你離不開它。有些煙草加上薄荷或者水果味道，試圖掩飾香煙的毒害，其實香煙是有毒的，這些味道就是想引誘人，就如阿當的蘋果，形容香煙就如「糖衣毒藥」。