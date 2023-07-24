國際計算機視覺及模式識別競賽 港大團隊奪一金一銀

【本報訊】香港大學建築學院薛帆博士領導iLab研究團隊，開發「樓宇建築三維模型人工智能算法」，在今年「國際計算機視覺及模式識別大會」的競賽中，在全球頂尖大學中脫穎而出，贏得一項金獎和一項銀獎。

研樓宇建築三維模型AI算法 計算機視覺及模式識別大會由國際專業組織電機電子工程師學會的計算機學會和電腦視覺基金會共同贊助，是專業領域內其中一個最重要的國際盛事，今年大會在加拿大溫哥華舉行。來自全球的多支參賽團隊在大會中舉行的「第三屆國際掃描到BIM挑戰賽」，進行比併。各團隊需根據美國真實建築物的掃描數據，以人工智能算法把建築物模型全自動重新構建，以最準確的算法重建建築物的隊伍勝出比賽。這些建築物涉及多種類型和龐大數據，數據通過激光掃描或LiDAR取得，參賽隊伍需透過開發人工智能算法精準處理多達十億個數據點。

港大iLab團隊在兩個組別中獲獎。在掃描建築物三維模型組別，港大研究人員的「空間體素引導的語義整合及邊界自適應的多起點優化方法」奪得冠軍，力壓清華大學，以及凱澤斯勞滕-蘭道工業大學聯合德國人工智能研究中心的研究團隊。在另一個掃描到二維建築圖則的組別，iLab團隊的人工智能算法FLKPP++，則僅次於清華大學研究團隊，獲得第二名。

建築訊息模型（BIM），是建築業用作建造全面、詳盡建築物數碼模型的技術。BIM不但包含結構，還包括建築物內的家具及設備，其他如每個組件的結構等建築項目資料亦詳列其中。