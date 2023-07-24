STEAM比賽破紀錄 有149支隊伍競逐

【本報訊】疫情後最大型的STEAM比賽於本月21日及22日一連兩日舉行總決賽，今年破紀錄錄得85間中小學、149支隊伍參賽，旅港開平商會學校及聖公會白約翰會督中學分別勇奪小學組及中學組全港總冠軍，真鐸學校則成為比賽最大贏家，於小學組連奪四獎。主辦機構表示，勝出隊伍有機會代表香港赴大灣區、美國、歐洲等地參與世界賽，與全球各地選手互相較量。

勝出者有機會參與世界賽 由LEGO® Education官方授權合作夥伴Trumptech尊科主辦的FIRST® LEGO® League日前舉行總決賽。今年競賽以《超能世代：能源大挑戰》為主題，比賽分為團隊匯報及機械人競賽兩大部分，每支隊伍設計的機械人需要於2.5分鐘完成比賽地圖上的15個項目，取得最高410分的成績。評審會就機械人設計、項目研究、機械人表現及核心價值4個方面進行評分選出全場總冠亞季軍。21日舉行的小學組賽事真鐸學校P5組團隊取得最高285分，而翌日舉行的中學組比賽，迦密中學更取得350分，較第二位皇仁書院大幅多出40分。

主辦機構尊科數碼教育服務有限公司行政總裁郭天鳴表示，積極回應施政報告中「在中小學以普及化、趣味化、多元化的方式，大力推動STEAM教育，為學生打好基礎」的目標，以生活化、前瞻方式推動STEAM教育，同時訓練學生提升綜合能力、解難能力、協作及溝通能力等21世紀技能。

FIRST® LEGO® League於1998年在美國開始舉辦，是一年一度國際STEAM競賽，旨在啟發年輕人對科技的興趣及創意潛能，比賽已於全球逾110個國家及地區舉辦3,700場以上的競賽活動，吸引接近70萬名參加者參與。