青少年工作體驗計劃 近半實習後獲延聘

【本報訊】勞動力短缺下，青少年成為職場生力軍，有青少年發展組織連續第10年舉辦工作體驗計劃，轉介基層青少年到中小企或政府機構實習。組織說今年眾多參加者獲企業賞識，近半被「搶人才」，完成免費實習後獲延聘，比例較去年增近一倍，換言之社會認同青少年的能力。

醫療行業最熱門 青少年發展企業聯盟舉辦「青少年工作體驗計劃」（Y-WE）提供職場實習機會予16至20歲青少年，實習空缺涵蓋數十個行業。聯盟主席陳龔偉瑩於電台節目表示，參加者主要是來自綜援、低收入基層家庭，人脈網絡較弱，而學校課程一般較難提供職場實戰支援予他們，而計劃會了解學員的興趣再配對到合適的企業，亦有導師提供職前培訓，傳授職場溝通知識，實習期間亦會跟進及解答學員的問題，確保他們配備足夠的技巧和知識。

而今年計劃有超過400間中小企及政府機構為同學提供實習崗位，也有450名高中生參加實習，當中以醫療行業最為熱門，有近20%同學實習，其次是資訊科技行業。陳龔偉瑩指出，今屆參加者的成績非常不錯，5月中至6月底出勤的45名同學中，逾46%於完成實習後，已立即獲機構延聘，數字較過去每年約20人，增加約一倍，認為可給予同學肯定，相信業界亦欣賞其職場能力，於人才不足下，也能幫助填補職場空缺。