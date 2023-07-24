商會訂手冊行內執行 取替暑熱警告指引

強調建造業發展靠本地人 會加強培訓 工作暑熱警告實施超過兩個月，政府早前表示正研究能否作出微調，建造商會正制訂暑熱工作實務手冊，以代替政府相關指引在行內執行，微調後防暑力度不會低於政府指引，並正與政府商討。

建議多喝水有規定休息 建造商會會長林健榮在一個電視節目表示，該會的建議有規定工人休息時段，並提供多些喝水及紓緩措施。若工人一旦自己感覺不適，隨時都可以休息。

另外，對於政府容許建造業輸入最多1.2萬名勞工，上周一（17日）起接受申請。林健榮稱，有業界已提出申請，暫未知數目，現階段不會評估要否「加碼」，惟肯定這規模持續最多5年。

他指出，超過40%至50%的工人已是50歲，在較大勞動量兼年紀偏大下，未來將會幾何式地退休；加上沒有新血入行，以及最近的移民潮，對行業的打擊很大。他相信大部分輸入的都是內地人，可溝通到和文化差異較少，目前要以本地相關工種的工資中位數聘請，相信有吸引力，又強調業界要持續發展仍要靠本地人，會加強培訓。

勞工處於今年5月起推出《預防工作時中暑指引》和新增工作暑熱警告，按天文台暑熱指數發出工作暑熱警告，分紅、黃、黑3個級別，安排員工休息時間或停工。按勞工處發出《預防工作時中暑指引》，屬中等勞動的工作，每小時工作45分鐘就休息15分鐘，例如廚師、清潔工、貨櫃操作、送貨工人、郵政和速遞人員等。屬重勞動的則每小時工作30分鐘，休息30分鐘，例如搬運工人、釘板工人、混凝土工人、灌漿工人等。至於屬極重勞動的情況，每小時工作15分鐘，休息45分鐘，如紮鐵工人、棚架工人、正接受體能訓練的僱員等。

工會批評指引形同虛設 惟指引效果未如理想。工聯職安健協會前日（22日）發表調查報告，發現有近60%受訪者都曾在酷熱天氣下工作時，感到疑似中暑的不適症狀；而約50%受訪者表示公司並沒有根據「工作暑熱警告」的指引，為員工安排休息時間或在有遮蔭的地方小休。協會批評指引是「形同虛設」，建議勞工處應盡快檢討有關指引，並考慮立法保障工友。

林健榮