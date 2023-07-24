大老山香港仔隧道年內陸續實施

【本報訊】政府推行不停車繳費服務「易通行」，目標在今年內本港所有政府收費隧道和青沙管制區推行，亦會在接收西區海底隧道及大欖隧道的擁有權後實施。現時，青沙管制區、獅子山隧道、城門隧道已先後在5月份推行「易通行」，隨着紅磡海底隧道於昨日實施，其餘西隧及東隧兩條海底隧道，預計將在8月跟隨推行，而今年內大老山隧道及香港仔隧道，也會有序地實施。

青沙城門獅山5月已推行 「易通行」不停車繳費服務於5月7日起推行，首階段適用於青沙管制區，即尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道，其後城門隧道於5月21日起實施，獅子山隧道亦於5月28日實施。而紅磡海底隧道於昨日（7月23日）實施，政府指西隧和東隧預計在8月陸續實施，並在今年內於餘下的大老山隧道及香港仔隧道，有序地實施「易通行」。

運輸及物流局局長林世雄表示，運輸署及其他部門連月來不斷在紅隧現場進行測試，面對不同的天氣狀況，如颱風期間和路面擠塞情況，稱「易通行」的各項系統運作暢順，運輸署和執法部門亦已敲定臨時交通措施的安排。