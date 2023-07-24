無易通行過隧道 車主須兩周內繳費

【本報訊】取代傳統「人手收費亭」及「快易通」的不停車繳費系統「易通行」，其使用版圖自5月正式啟用後愈擴愈大。車主、司機們需於車頭擋風玻璃上，貼上指定繳費貼，便能經信用卡、銀行帳戶繳費。不過，仍有4%車輛未申請易通行，司機需於過隧道後兩周內繳費，否則會被罰款。

易通行透過無線射頻識別技術（RFID），配合自動車牌識別技術，當車輛經過推行易通行隧道的收費點時，收費設備會自動偵測經過的車輛，並透過繳費貼及車輛登記號碼，收取隧道費，期間車輛毋須停車。

全港約4%車輛未有用易通行 截至7月4日，運輸署發出的車輛貼數目，超過79萬張，佔全港已領牌的車輛超過96%，當中約84%的車輛更已開立易通行戶口，變相仍有約4%的車輛，沒有使用易通行服務。若車輛未有貼上「繳費貼」而通過收費隧道，系統會把有關車輛的數據傳送到易通行的後端系統。其後，隧道費服務商會以電子方式向登記車主發出繳費通知。

車主需於14個工作日內，經轉數快、客戶服務中心及服務點、或於7-11便利店以現金繳付應繳的隧道費，若逾期未繳費，車主會被加徵附加費，包括首筆附加費的175元，再遲交該筆費用，服務商則再額外收350元附加費。

運輸署早前呼籲車主，盡快安裝車輛貼、開立易通行戶口及設定自動繳費方式，以便系統在車輛通過隧道後即時扣錢，免卻麻煩；署方又提醒車主，按個別需要選擇收取電子通知的方式，用作管理所接收的電子訊息。