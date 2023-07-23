人命關天豈能慢 拒開閘門太死板

常言道：「救人一命，勝造七級浮屠。」畢竟人命關天，有咩規矩都應擺埋一邊；所以當救護車出動嘅時候，即使違反交通規例，例如衝紅燈、超速、逆線行駛、快速切線等，只要唔危及其他道路使用者嘅安全，都係獲容許嘅；而且其他司機見救護車響號，都應該主動讓路，以免延誤救治傷患。殊不知，日前喺將軍澳，居然有保安公然阻礙救護車救援，結果惹來公憤！

是咁的：事發於上周三晚上，一輛救護車前往救援期間，抵達將軍澳富寧花園閘門外，要求當值女保安開閘放行嘅時候，女保安居然拒絕，要求救護車兜遠路，由另一邊閘門進入屋苑。救護員解釋，如果兜遠路，好可能會延誤救援，但女保安仍拒絕開閘，反而要救護員徒步進入屋苑。有街坊睇唔過眼，好心上前諗住勸吓女保安開閘，點知嗰個女保安老羞成怒，竟然爆粗大罵街坊。最終，救護員為咗唔延誤救援，只好抬住擔架床徒步進入屋苑。事後，有拍下事發經過嘅街坊，將片段上載網絡，結果一石激起千重浪，大批網民群起批評涉事女保安同埋屋苑管業處。

講到底，裝閘門係為咗乜？有人可能會話，係為咗防範可疑人士隨意進出，但其實呢個諗法係本末倒置。裝閘門嘅首要目的就梗係畀人進出，如果單純為咗防範，咁不如唔好裝閘門，直接起圍牆封咗佢。當然，閘門都有防範可疑人士嘅功用嘅，但救護車點算可疑呢？唔通嗰個女保安認為嗰啲唔係救護員，而係賊人？再講，保安員嘅職責，顧名思義就係為咗保護居民嘅安全；家陣救護車進入屋苑，就係為咗救人；保安員阻止等同危害居民安全，咁唔係同職責背道而馳咩？

唔少網民將矛頭直指屋苑管業處，認為保安都係打份工，肯定係上司曾下達指令，唔畀開閘，保安員被迫遵從；何況現時通訊咁發達，涉事保安好可能曾經用對講機，將事件上報保安室，咁假如係保安室唔畀開閘，保安都無辦法。對於呢種說法，富寧花園管業處強調，從來都冇規定唔可以打開涉事鐵閘，又話鐵閘之所以上鎖，係因為以往曾經有人嘗試私自打開，但即使鐵閘鎖上，每名保安身上都有全屋苑鎖頭嘅鎖匙，所以唔存在「要花時間搵鎖匙」嘅問題。一言以蔽之，管業處嘅說法就係話涉事保安自作主張；至於呢個說法可唔可信，真係見仁見智。

姑勿論管業處嘅說法係咪真，功夫茶都想提醒一句，做保安不能太死板，要識得靈活變通！畢竟規矩係死，人係生嘅！將心比己，任何人都有可能使用緊急救援服務；等待救援期間，邊個唔想救護員盡快趕到呢？法例都唔會阻礙救護員救人，一道小小嘅屋苑閘門，又憑乜阻礙救援呢？