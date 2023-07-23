價低者得欠監管 建築質素泥沙下

香港不僅危樓處處，塌石屎成為常態，即使是新起的建築物，質素一樣差強人意，泥沙俱下。繼港大校園地盤工程上月被揭發柱樑石屎驚現「蜂窩」後，同一承建商承辦的佐敦政府地盤，又被本報踢爆石屎出現相同情況，隨時危及建築物安全。建築署監管兒戲，一味以價低者得為外判最大原則，終於種下惡果。

港大問題工程被揭發後，校方曾向承建商發出多份現場備忘錄及警告信，更換負責混凝土工序的團隊和監督後，較輕微的問題已獲處理，較大範圍問題需如何修補則仍在評估。詎料一波未平一波又起，同一承建商負責的佐敦渡華道消防局大樓地盤，牆身又出現蜂窩石屎，柱身頂部鋼筋外露，令人嘩然。

一而再，再而三，同一地盤早在2021年已被發現出現沉降超標，影響地底鐵路而需緊急煞停工程，現在又有石屎質素和手工差劣，再加上港大地盤的劣績，絕非單一事件這麼簡單，而是慣性質素低下。本身為建築工程師的潘焯鴻指出，蜂窩水泥的成因是「落震」不足，甚至出現黏板令牆身鋼筋外露，質疑承建商再次平價僱用同一批低質素工人進行工程，一劣俱劣，種下禍根。

負責審批及監管工程的建築署更是顧左右而言他，僅指已即時要求承辦商提交糾正方案予註冊結構工程師審批，並須在其監督下進行修繕；且就有關個案向承辦商發出書面警告。對於蜂窩石屎是本報轉介才知悉，還是在恒常監測早已發現，一直沒有正面回應。不得不令人懷疑，署方監管馬虎，要不是本報踢爆，根本不察覺問題，所謂監管真不知從何談起。

說來實在唏噓。過去本港基建質素冠絕全球，安全標準達到國際級水平，但回歸後江河日下，不僅例必嚴重延誤超支，過去從未發生的匪夷所思亂象更是層出不窮。例如港鐵千億元沙中綫被揭發剪短鋼筋偷工減料，乘客隨時變成沙中人；又如國家級的港珠澳大橋香港段沉降飄移，石屎磚壓力測試結果甚至造假，全部皆令人難以置信，怵目驚心。更不必說，小至一個演唱會，竟然也會發生世所罕見的墮屏砸人意外，醜出國際。

香港之所以淪落至此，人的因素第一。政府一般工程絕大部分以價低者得為中標最大考慮，工人技術是否達標，承辦商過去往績如何，物料是否符合標準，統統得過且過，怎能不埋下安全隱患？至於耗資驚人的大型基建，更是盲目信奉外國月亮特別圓，例如沙中綫承建商「禮頓」為外國公司，過去幾乎包攬所有大型政府工程，寡頭壟斷聲大夾惡，政府不敢過問，不出事才怪。

再加上一直太過信靠所謂專業人士認證制度，對於這些專業人士是否真的專業、是否堅持操守鮮有過問，終致專業失守，事故頻生。

當然，港府至今沒有落實高官問責制，政府部門失職塞責，不管搞出多麼大的爛攤子，高官一樣好官我自為之。有權無責，有責不問，工程不是價低者得，就是既得利益集團包攬，在惡性循環之下，整個監管制度形同虛設，香港製造每況愈下，不足為奇矣！