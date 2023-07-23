笑看天下：關注糧食比晶片更重要

俄羅斯退出為烏克蘭提供黑海出口管道嘅《黑海穀物倡議》後，日前警告本月20日起將視所有黑海駛往烏克蘭嘅船舶為軍事貨船，雖未清楚交代會採取乜嘢措施，之但係消息一出即推高國際糧價，小麥期貨一度飆升逾8%。

與此同時，出口大國印度20日宣布，即時禁止出口部分種類大米，以平抑飆升嘅國內米價。咁搞法，全球糧價唔進一步上升就有鬼咯！有業內人士形容其影響將相當於俄烏戰事持續。通常購買越南和泰國大米嘅中國和菲律賓，大有可能受出口禁令拖累而被迫捱貴米。據聯合國估計，亞洲人平均每年消費77公斤大米，比非洲人、歐洲人和美國人嘅總和還要多。然而世界嘅「米缸」正在破裂。

《經濟學人》早前指出，非洲和亞洲嘅全球大米需求正在飆升，但產量卻不見增長，稻米生產所需嘅土地、水和勞動力都變得愈來愈少，氣候變化係其中一個因素，氣溫上升導致農作物枯萎，更頻繁嘅洪水摧毀了莊稼。2004年嘅一項研究已發現，夜間溫度每上升攝氏一度，大米產量就會下降10%。以上情況無疑提醒大國喺高科技爭霸戰下，亦應該留意糧食危機！

內地日前召開中央財經委員會會議，國家領導人喺會議中亦強調糧食安全係「國之大者」，耕地係糧食生產嘅命根子，要落實「藏糧於地、藏糧於技」戰略，切實加強耕地保護，全力提升耕地品質，充分挖掘鹽鹼地綜合利用潛力，穩步拓展農業生產空間，提高農業綜合生產能力。毛澤東《到韶山》有句「喜看稻菽千重浪，遍地英雄下夕煙」，正寫出農民對糧食豐收嘅喜悅！畢竟中國歷史告訴大家，許多「揭竿而起」嘅造反，都係人民吃不飽，同飢餓有關，關注糧食生產比關注晶片更重要。