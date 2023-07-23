冰鑑春秋：力拱郭台銘保送賴清德

一份最新民調顯示，如果2024年台灣總統選舉有4個人參選，那麼賴清德支持度33%，柯文哲20%，侯友宜18%，郭台銘則拿到15%。在野分裂的情況下，賴清德大幅拉開與其他3人的距離，幾乎是躺着選就會上的局面。

有趣的是，這份民調中有42%的人支持郭台銘參選，43%的人反對，但在支持郭參選的人當中，有63%的人不會把票投給他，也就是說，希望郭參選的人其實並不希望他當選，而是希望他出來攪局，好讓自己真正支持的候選人輕鬆獲勝。很明顯，這種傾向的選民，幾乎都是賴清德的支持者。

賴清德目前雖然民調領先，卻面臨美國質疑他的台獨立場，黨內派系鬥爭不斷，身為執政黨必須面對種種施政不利，以及中間與年輕選票開拓困難等窘境。所以賴清德能否勝選的關鍵，並非在他自己，而是寄望於在野的相持不下。由於有高達60%的選民期望政黨輪替，只要在野能夠整合，賴清德幾乎毫無勝算。

綠營支持者深知賴清德已到達支持度的天花板，所以目前着力最多的地方，並不在於攻擊對手，而是各種反串挑撥，讓柯侯郭3人互相攻訐，在心結愈來愈深的情況下，3人的支持者自然也對其他人的反感愈來愈高，最後就算明知自己支持的候選人不會當選，也寧願放棄而不會含淚投票，這就確保了賴清德可以穩操勝券。

隨着態勢逐漸明朗，在野陣營幾乎人人都很清楚，若是4人參選，即使最後發生棄保效應，要贏賴清德都極度困難。要想政黨輪替，最好的辦法就是9月的時候非綠陣營能夠完成整合，若到時候仍舊各行其是，給予綠營各個擊破的空間，那麼2024年笑到最後的，大概肯定就是賴清德了。