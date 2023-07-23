激濁揚清：俄烏美歐都不是無辜的

俄羅斯連續多晚對烏克蘭南部敖德薩地區發動導彈及無人機攻擊，任誰也知這是日前克里米亞大橋再次被炸的必然後續。烏方指敖德薩遇襲，至少10名平民受傷；俄方的攻擊更摧毀了原定準備出口的6萬公噸穀物。只有好戰老美與舔美盲毛才會堅持「戰爭即和平」，務求糧食價格不狂飆不安樂。

再有平民犧牲，情況令人惋惜，尤其這場衝突本來早可透過和談方式了結。正如前烏克蘭總統辦公室顧問阿列斯托維奇指出，基輔政府搞錯重點。單是外交政策目標已與西方國家截然不同，西方國家願意犧牲烏國人民性命，實現預期結果，烏國只能在情感層面上影響西方領袖。此話說得算厚道了，因為它的真正意思是「西方國家不介意烏克蘭做替死鬼，且需為此叩頭謝恩，別把西方首腦當作電商平台客服接線生」。

阿列斯托維奇針對美西方個別領袖的虛偽嘴臉，提議烏克蘭在目前接觸線上與俄羅斯停戰，然後加入北約，以求獲得安全保障。坦白說，如果俄烏能停戰，平民犧牲之事即可告終。屆時球兒便落到北約那邊，且看這個以老美為首、「不戰而屈人出兵」的軍事組織怎麼接招。當然，北約極有可能搬出「俄烏衝突仍在持續，停戰並非不在戰爭之中」為由，繼續請基輔吃閉門羹。然而，即便如此，烏克蘭也可以從戰火連綿中獲得久違了的寧靜，對平民不會是壞事。

之不過，阿列斯托維奇的理想很豐滿，卻始終有一關鍵前提未能突破，就是烏克蘭在這場代理人戰爭之中，根本沒有話語權。美軍最高級別將領、參謀長聯席會議主席米利日前重申，早已預計反攻將會曠日持久以及血腥。莫說停戰，連仗該怎麼打，烏克蘭也無法置喙。烏國的戰事不但漫長，而且艱難，還得在情感上感謝美西方。