強詞有理：戰爭行為

美國媒體最近有篇分析文章，將美國對華科技封鎖形容為「戰爭行為」。雖然文章主要是為華府搖旗吶喊，但也承認如果有任何一個國家可以突破美國的科技封鎖，那只能是中國。這倒是實話，過去中國面對整個西方陣營的封鎖禁運，不但沒有被困死，反而取得一次又一次突破，現在又有甚麼理由被壓垮？西方輿論一直刻意誇大研發晶片的難度，聲稱一台光刻機就有10多萬零件，集中了全世界幾十年的智慧結晶，中國不可能在短短幾年內研製成功。是耶？非耶？只能留待時間證明，中國人就是不信邪。

當然誰也不能否認，美國的極限打壓確實給中國造成重大困難，令科技發展受阻，甚至可能影響國家民族的復興進程，但既然是戰爭行為，就必然要付出代價，美國自身也會遭受反噬，而且損失可能更大，以「傷敵八百，自損一千」形容也不為過。正如特朗普發動的貿易戰一樣，美方才是最大受害者，拜登沒有吸取教訓，反而變本加厲，進一步自傷自殘，到底是為了甚麼？除了用老糊塗來解釋，實在找不到其他原因。

最近美國科技巨企和半導體協會紛紛拍案而起，強烈反對美國政府進一步限制晶片和半導體製造設備對華出口，可見他們都有自己的苦衷，對相關政策愈來愈不滿。從去年開始，美國科企的日子就不好過，今年情況更糟，第一季英特爾虧損近28億美元，AMD也虧損了1.39億美元，而被中國制裁的美光第二季就虧損逾23億美元。隨着半導體業績大幅下降，無可避免出現裁員潮。目前美國經濟尚未擺脫衰退陰影，與中國科技脫鈎斷鏈，只能令這些科企的經營環境雪上加霜。

道理很簡單，中國是世界最大晶片市場，佔全球份額超過三分之一，美國晶片不賣給中國，也不能賣給俄羅斯，還能賣給誰？全部留着自用？以今天美國的經濟實力，根本吃不下這麼多晶片。

馬雲曾引用一句話：今天你對我愛搭不理，明天我讓你高攀不起。同樣道理，今天美國晶片不賣給中國，明天想賣也未必有人要。這不是自賣自誇，一旦中國下決心做一件事，就一定能做好，而且能超越。在核心技術攻堅方面，中國既有信心也有底氣，過去已證明了這一點，現在和未來也不例外。所以還是這句話，誰能笑到最後，才是真正的贏家。