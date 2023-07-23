坦言集：歐盟脫美

雖然近年歐盟似是老大衰落，可它還是全球三大經濟主力（中美歐）之一，日本、東盟、印度與這三大主力還有一段距離。它同時在金融方面積累龐大資金與資源力量，是當世唯一可與美國抗衡者！

歐盟的老大衰落，一是走上了歪路。歐盟本是西歐為主（德國加入也主要是與西歐相連的西德，不是傳統中歐勢力的東德），本應深化整合，集中資源發展。在21世紀之前，歐盟總體經濟，在戰後重建以來，超越美國。敗的是在上世紀90年代以後，收編東歐和前蘇聯成員國，擾亂了整合的方向與步伐。

西德統一東德，是用錢買來──西德馬克兌換──東德馬克。政治上可行，但經濟上卻破壞了二者的比較優勢，也挫傷東德的發展，長期形成新德國的負擔。歐盟吞併東歐及波羅的海國家，沒有西德的龐大財力投入和產業經濟的牽引支持，仍然構成對原歐盟的負擔。新舊歐盟一體化，不足以把西歐工業轉移至東歐發展，市場還在西歐，出口拓展有限。歐美的競爭與中國的工業崛起，均限制歐盟擴大後用新增國力在海外市場擴張。單只整合消化東歐等新增各國，阻礙了西歐的升級換代，經濟一體化的步伐受阻，歐盟竟無法成為完整的歐元區，經濟整合問題演變成政治社會矛盾，反過來妨礙經濟調整。歐盟擴大了，卻大而無當，從東擴之前的增長倒退下來，落後於美國與中國。

二是歐盟東擴被利用來支持北約東擴，進一步被美國綑綁，服從美國的利益。波黑、科索沃動亂是歐盟用北約之名，跟從美國擴張。但北非顏色革命、敍利亞內戰等，德國便首先抗拒參加。烏克蘭戰爭演變到今天，歐盟悔戰之心更強。但是，正因借用戰爭，北約的作用大增，使得在北約框架內，美國可緊緊將歐盟騎劫，甚至逼歐盟隨北約參加美國在東亞圍堵中國。這些變化的代價是巴爾幹動亂不息，北非內戰，歐盟南翼不穩。烏克蘭戰爭更嚴重打擊歐盟經濟發展，消耗國庫資源，且引來長期的難民問題。與此同時，法國等開始反對烏戰，美歐的矛盾擴大。

歐盟在當下未必有足夠政治能力與美國決裂，但美歐關係的裂縫正好給中國進行分化。中國要支持歐盟，為的不是單單引發美歐衝突，而是助歐盟重拾整合與經濟發展之途，讓歐盟發展來削弱美國騎劫的機會。歐盟自主是美國霸權瓦解之時。