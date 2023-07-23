政情：的哥倘獲高評分 陳恒鑌倡可換獎品

陳恒鑌

立法會今月中首讀《的士司機違例記分條例草案》，其中建議引入與現有違例駕駛記分制相若嘅「的士司機違例記分制」等，並與《2023年道路交通法例（提升個人化點對點交通服務）（修訂）條例草案》合併成立法案委員會討論，而有關嘅委員會有17位議員報名加入，最終兩人包括議員謝偉俊同邱達根未能中簽，無得加入。至於主席，則預料由議員陳健波擔任。

陳健波料掌法案委會 委員會將於下月1日舉行首次會議，預料陳健波擔任主席，有消息指之所以由佢擔任主席，係因為佢曾於6月底提出「解決的士行車安全及保費加價問題」嘅議員議案，並獲得通過，而其想法與當局不謀而合。

至於議員陳恒鑌（Ben），則透露自己將喺會上提出關於的士司機服務表現評級制度嘅意見。Ben解釋，司機評分即係由乘客就的士司機嘅服務及態度進行評分，認為積分愈多，級別愈高，司機可按級別獲得獎勵，包括平啲嘅車租、現金獎、禮物等，以鼓勵佢哋更注意行車安全及改善服務表現，能夠達到「五星」嘅司機固然要保持服務，亦可為未達標嘅司機提供一個目標。