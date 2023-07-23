政情：產業金融化 收窄貧富差 洪雯獻計助港青向上爬

香港雖然係富裕城市，然而社會撕裂、青年上流困難。議員洪雯應議員同事楊永杰邀請出席訪談節目，佢提到本地正邁向貧富日趨兩極嘅「M」型社會，一方面貴為國際金融中心、資本流通平台，但另一方面係不斷弱化嘅競爭力，產業結構愈趨單一，青年上流停滯。為免貧富懸殊加劇，洪雯主張要壯大中產階級，但要做到「樂業」同「安居」，佢認為不妨喺金融上動腦筋。

同好多地方相比，香港失業率比較低，楊永杰形容基本上係全民就業，可惜打工仔收入增長甚微。楊話2003年嘅大學畢業生，收入水平約1.2萬元，而早前佢向一位朋友打聽，依家收入中位數約1.6萬元；楊話以前15元就可以食碗叉燒飯，依家差唔多要40至50元，可見收入同物價嘅增長，不成比例。洪雯就指港人就業嘅「量」雖然足夠，但係「質」唔夠，青年人愈來愈覺得上流空間狹窄，薪水追唔上居住成本，以及各方面嘅開支。儘管香港有「四大支柱」嘅傳統產業，但觀乎過去廿年嘅數據，除咗金融業「一枝獨秀」，其餘產業對GDP以及就業嘅貢獻皆呈現萎縮。而金融業對勞動就業嘅貢獻為7%，若綜觀全港整體則佔3.5%，即係話香港逾90%人口與金融業無關。

倣效星洲搞基金投資本地 雖則話國際金融中心發展即使更蓬勃、對經濟貢獻有幾咁大，亦不能讓所有人受益。但洪雯主張用第一個香港，去服務第二個香港，即是將資本流通平台轉變成一個產業工具，服務香港產業多元化同實體化，創造就業階梯，供青年向上流嘅機會。佢話從零到一推動創科產業，新型工業化等，過去廿多年證明任由市場、或企業自行摸索根本無效，故需以其他手段，而金融化正是一個重要手段，佢就建議倣效新加坡成立主權基金，以金融投資本地，帶動創科或其他產業發展。另外，洪雯又推動《上市規則》增設18C章須引入條款，予機制讓帶同技術、人才來港運作嘅《特專科技公司》，可享上市條件稍為降低嘅額外優惠。事關香港雖是第二大生物科技融資基地，但佢數過當中只得兩至3間喺香港租用寫字樓外，其餘來港融資嘅生物科技公司都同香港無關。

倡公屋居屋比例調至5:5 至於青年住屋問題，洪雯反對大規模興建公屋，認為此舉只會令人不升職、不加薪以遷就入住資格，導致基層人口愈來愈多，令社會走向「金字塔」形態。佢期望公屋及居屋應由目前7:3比例，將來可調整至5:5，增加居屋供應同時提升物業質量，助青年向上流動。佢又倡議放寬二手居屋「按揭保證期」，令年輕人即使選擇較高樓齡嘅居屋都可以做到按揭。以及參考海外「共享業權」模式，可按財力先購一半業權，以金融支持本地青年，實現「以第一個香港服務第二個香港」嘅理念。