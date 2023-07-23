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2黑漢向油尖區商戶收保護費
被捕兩名男子。
【本報訊】執法部門留意到近期在油尖區內，有商戶懷疑被自稱三合會人士索取保護費。執法人員經進一步調查後，於上周五（21日）晚上，在尖沙咀區以涉嫌「自稱三合會成員」，拘捕兩名分別26歲及31歲男子，他們俱已被帶走扣留調查。
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