2黑漢向油尖區商戶收保護費

【本報訊】執法部門留意到近期在油尖區內，有商戶懷疑被自稱三合會人士索取保護費。執法人員經進一步調查後，於上周五（21日）晚上，在尖沙咀區以涉嫌「自稱三合會成員」，拘捕兩名分別26歲及31歲男子，他們俱已被帶走扣留調查。