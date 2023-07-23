假難民老蘭販毒 「中椒」被制服

遇查情緒激動 搜出大麻可卡因 「人間妖域」中環蘭桂坊藏污納垢成罪惡溫床，不但假難民罪案不斷，黑的劏客更破壞香港「東方之珠」美譽。上周四（20日）一名非洲幾內亞假難民遇查，情緒激動拒絕合作，最後被執法人員「出椒」制服，當場在其身上檢獲懷疑可卡因及大麻，他涉嫌「販毒」兼「阻差辦公」被捕。另外，一名黑的司機在昨日凌晨疑向乘客索取5倍車資，涉嫌「收取超過訂明收費率的的士租用費」等3罪被捕。

為響應粵港澳三地打擊有組織犯罪活動及其收入來源聯合行動，中區執法人員於上周四在蘭桂坊一帶進行打擊毒品行動。期間截查一名非洲裔男子，他一度情緒激動，並拒絕聽從人員指示，人員向他發出口頭警告不果，遂以胡椒噴霧把他制服。其後，人員在該非洲漢身上，檢獲0.4克懷疑大麻及7.8克懷疑可卡因，市值約8,000元。經初步調查後，該名34歲非洲漢涉嫌「販運危險藥物」及「阻礙警務人員執行職務」被捕，已被扣留調查。據悉，被捕非洲漢為幾內亞籍，透過免遣返聲請而持「行街紙」留港。

劏客索5倍車資 的哥被捕 另外，中區執法人員於昨日凌晨在蘭桂坊一帶，進行打擊的士濫收車資行動。期間，人員發現一名姓莊（46歲）男的士司機，向乘客索取較正常車費高達5倍的車資，遂以涉嫌「收取超過訂明收費率的的士租用費」、「沒有撥動的士計程錶指示器」及「沒有展示的士司機證於證件架上」把他拘捕，他其後獲准保釋候查，須於8月中旬向執法部門報到。行動中，人員同時在蘭桂坊一帶針對造成阻塞的交通違例事項進行嚴厲執法，包括違反交通標誌或路面標記，以及在限制區內讓乘客上落等。

庫房燒百億公帑養假難民 假難民一直是本港治安毒瘤，翻查去年資料，全年有2,803名非華裔人士干犯刑事案件被捕，當中絕大部分屬免遣返聲請人士。不法分子利用免遣返聲請機制留港做黑工及犯案禍港多年，除令本地治安惡化，政府公帑亦成提款機。根據2023/24預算，有關當局花費14億元在他們身上，比2022/23年度修訂預算的10.68億元，多出3.32億元，大幅增加近31%。計及剛過去的2022/23年度，過去11個年度港府已用95.68億元公帑，加上本年度預算花費，枉費在他們身上的公帑數額勢破百億元。