小巴猛撼 單車男倒地傷

【本報訊】昨日上午8時許，一名54歲外籍男子，騎乘單車沿上水青山公路古洞段行駛，當駛至近古洞路時，一輛專線小巴懷疑收掣不及，男事主捱撞後即時人仰車翻，頭部及手腳受傷倒地，其中一隻鞋更告飛脫。救護員接報趕至，發現事主清醒，替其戴上頸箍後，再由救護車送院治理，姓彭（55歲）小巴司機及車上乘客沒有受傷，司機留在現場助查，受影響乘客其後轉乘其他車輛繼續行程。執法人員正就意外經過及原因展開調查。

車胎漏氣 貨Van撞柱翻側 約6分鐘後，一輛客貨車沿啟德承豐道行駛，當駛至啟德郵輪碼頭對開，車胎疑因漏氣，客貨車失控撞向一支智能燈柱及數支防撞柱後向右翻側，姓何（26歲）司機被困，需由消防員救出。何報稱頸部受傷，需由救護車送院治理。

另外，昨日清晨7時許，一輛電單車沿屯門皇珠路慢線往屯門市中心方向行駛，在駛至安定邨對開，電單車疑因輾過路中一鐵枝時失去平衡，姓蘇（46歲）鐵騎士人仰車翻，手腳擦傷倒地。救援人員接報趕至，替傷者敷治包紮後，再由救護車送院。