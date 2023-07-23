捱撞捲電車底拖行 中年漢不治

【本報訊】上環發生致命車禍！昨日中午1時許，一名姓李（41歲）男子，在德輔道中近永安百貨對開電車站候車時，沿電車站邊背對電車行走，期間遭一輛往堅尼地城埋站的電車從後撞及右膊，他頓失平衡倒下，復被捲入車底夾困車頭，並被拖行約3至4米。救援人員接報趕至，未幾從電車底救出李男，惟他身體多處受傷且陷入昏迷，經送院搶救後，至下午2時12分被證實傷重不治。

執法人員圍封現場，經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」，拘捕該名姓何（35歲）電車司機，他已被帶走扣留調查。執法部門呼籲目擊經過市民提供資料。受意外影響，現場交通及電車服務一度受阻。

七旬婦遇車禍頭破血流 另外，昨日上午10時許，將軍澳運亨路一輛七人車，在擬駛入新都城一期停車場時，司機懷疑收掣不及，七人車在停車場入口撞倒一名姓關（70歲）老婦。關婦捱撞仆跌在地，頭破血流重創，她其後由救護車急送伊利沙伯醫院救治。執法人員封鎖現場，地上遺下一攤血漬，姓李（54歲）七人車司機在場協助調查意外經過及原因。