指引失守 逾半工友 暑熱無休

無立法強制執行 僱主置若罔聞 勞工處自5月推出《預防工作時中暑指引》，但推出後仍發生工友工作期間疑中暑死亡的悲劇。工聯職安健協會發表調查報告，發現有近60%受訪者都曾在酷熱天氣下工作時，感到疑似中暑的不適徵狀；約50%受訪者指公司並沒有根據「工作暑熱警告」指引，為員工安排休息時間或在有遮蔭的地方小休。工會批評指引是「形同虛設」，建議勞工處應盡快檢討指引，並考慮立法保障工友。

60%受訪者曾有中暑徵狀 工會今年7月初進行「酷熱天氣下工作問卷調查」，訪問826位工友。調查發現，近60%受訪者曾在酷熱天氣下工作時，感到疑似中暑的不適徵狀；30%受訪者工作7至10小時，4.5%受訪者工作時數更長達11至13小時或以上，反映受訪者工作環境沒有得到保障，更要面對超長工時。

調查又指出，51.5%受訪者的公司並沒有根據「工作暑熱警告」指引，為員工安排休息時間或在有遮蔭的地方小休；另有48.1%受訪者指公司未有對工作環境就「工作暑熱指數」進行風險評估；甚至有45.2%受訪者指公司沒有提供預防中暑的物資。

工聯職安健協會主席林淑儀提到，今年6月期間，本港出現兩宗工人在工作期間懷疑中暑，昏迷不醒，送院後證實不治的慘劇。高溫的工作環境嚴重影響「打工仔」的身體健康和生命安全，而透過上述調查結果，更反映了指引形同虛設，在酷熱天氣下，根本未能保障工友工作安全。

工聯職安健協會顧問兼議員郭偉强引述調查結果稱，60%受訪者認為政府應該盡快檢討預防工作時中暑指引及考慮立法、僱主必須提供足夠的防中暑物資及設備；對預防中暑的措施僅為「指引」，而非強制執行，仍有大部分工友的工作安全並未受到其保障。

倡設暑熱監測站反映實況 該會副主席黃平則表示，暑熱指數難以反映地盤真實情況，有建築地盤樓層實際溫度較天文台所顯示更高，暑熱指數因此出現偏差，使工友無法跟從。工會促請政府盡快檢討「預防工作時中暑指引」，增加對「暑熱指數」的宣傳力度及考慮立法，並建議增設暑熱指數監測站，有助了解及客觀反映不同區域的暑熱情況。