交收斷正 私梟棄貨乘快艇遁 值410萬 包括雪茄名牌手袋

【本報訊】執法部門聯同海關海域聯合特遣隊人員，早前根據情報分析及調查後，懷疑近日有不法分子在大埔及西貢一帶進行走私活動，遂於上周五（21日）凌晨在兩區一帶進行反非法入境及反走私行動。行動中，人員發現一輛輕型貨車駛至布袋澳大王公，數名男子把車上貨物搬到地上後，貨車隨即駛離現場。

共30箱貨 循滑梯運岸邊 一艘沒有亮起航行燈的可疑快艇其後駛至附近岸邊，兩名男子迅速把地上貨物利用滑梯運到下坡岸邊，另外4名男子則從快艇上岸，並接應把貨物搬上快艇。人員見狀隨即採取行動，該批形迹可疑男子見狀，慌忙跳上快艇，並高速往東面方向逃去。

執法人員駕駛船隻追截，惟該快艇高速逃離香港水域，並往內地方向駛去。行動中，人員在岸邊檢獲共30箱懷疑走私物品，包括一批舊電話、電子零件、雪茄及名牌手袋，市值共約410萬元。案件交由海關人員繼續跟進調查。