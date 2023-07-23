沙田黃麂夾困欄杆淌血

【本報訊】前晚10時許，執法部門接獲報案，指一隻黃麂在沙田道風山路，被夾困在路邊一處欄杆受傷流血。消防接報趕至，恐防黃麂進一步受驚掙扎，遂用紅布遮蓋其頭部，同時一邊安撫黃麂情緒，並通知相關部門或機構派員協助救援，待交獸醫接手治理。