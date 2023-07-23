白衣男掟石襲黃牛 村民斥離譜

【本報訊】一名自稱「動物義工」的市民於上周二（18日）晚報案，表示在西貢翠塘路有牛隻遇襲受傷。本報記者昨日返回現場視察及了解，並沒有發現牛隻出沒。有店舖職員表示，上址並非經常出現牛隻，至於涉嫌掟石襲擊黃牛的白衣男子，不時在事發現場一帶出沒。

「牛都有靈性」 據村民陳小姐形容，在上址出沒的牛隻好乖、好溫馴，不會襲擊市民，對居民生活不會構成嚴重影響。對於有人掟石襲擊牛隻，她認為做法離譜，始終牛隻都有靈性、都是一條生命。

事緣上周五網上流傳片段顯示，一名穿白衣、戴鴨舌帽的男子，於上周二下午約4時，在上址手持石頭掉向路邊花圃一隻黃牛，牛隻被擊中頭部後，立即掉頭離開現場，惟片中白衣漢仍緊追不捨，彎腰拾起地上石頭，緩步走向黃牛方向，疑似準備繼續追擊。

涉案男仍在逃 據網上關注動物團體早前引述街坊指，該男子連日來在有關地點徘徊，故已於事發翌日就事件報案，至於遇襲牛隻則不見表面傷痕。人員經調查後，把案件列作「殘酷對待動物」，暫未有人被捕。