來自江西 前日帶往求診 母登記後即離去 12歲雙非童遭遺棄廣華醫院

【本報訊】油麻地廣華醫院職員於上周五（21日）報案，指一名男童被發現在急症室徘徊，其家人不知所終。執法人員接報到場了解，得悉該男童名叫陳泓儒（12歲），身高1.45米、體重約35公斤，瘦身材，尖面形，黃皮膚，蓄短黑直髮，被發現時戴黑色眼鏡，身穿深藍色短袖上衣、卡其色短褲及黑色涼鞋，並沒有表面傷痕。

消息稱，該男童持有香港身份證，父母俱為內地人，男童平日並非居於香港。上周二男童隨母乘高鐵由江西南昌抵港，入住油麻地一賓館。

執法部門已聯絡男童母着回港 上周五清晨約5時，男童被母親帶至廣華醫院求診，聲稱肚瀉兼咳嗽，惟其母親完成登記後便離開醫院。據了解，事前男童被母親告知他將被遺棄，叫他把情況告訴護士。

至上周五中午12時許，男童接受治療後告知護士被遺棄，護士遂報案求助。其後，人員帶男童到其入住的賓館尋找家人，惜沒有結果，正進一步了解事件來龍去脈。據悉，昨晨男童被帶到兒童法庭，稍後交由屯門兒童及青少年院舍照顧。至於執法部門正循虐兒方向展開調查，並已與男童母親取得聯絡，着她回港助查。