拒開閘阻白車救人 爆粗女保安激公憤

街坊勸喻反被指罵 管業處：涉事員工停職 正所謂救人如救火，當有救護車出動，代表有求助個案急需救援，不過將軍澳富寧花園日前卻有保安員未有打開大閘，更要求救護車兜路，從另一邊出入口進入。當保安員被告知另一邊可能塞車會延誤救援行動時，卻又着救護員落車步行進入屋苑，甚至有街坊上前勸喻開閘時更爆粗惡言相向指罵，最終被人拍片放上網公審。屋苑管理公司指，內部正就事件展開調查，涉事女保安員已被停職，最終安排有待調查結果。

促救護車兜路到其他入口 有街坊於上周四（20日）在社交平台發文並上載片段，指自己於上周三晚上約10時，在寶寧路富寧花園外，看見一輛救護車停泊在附近路邊，救護員要求保安員開大閘以便救護車進入救援，惟一名女保安員卻反要求救護員兜往迴旋處，從另一出入口進入屋苑，不過救護員則稱該處當時正塞車，會耽誤救援，該女保安員竟着對方步行進入屋苑，甚至更表示「4座咁近，行入去啦」。

救護員其後未有再作爭辯，已抬着擔架進入屋苑前往求助個案所在大樓，而發貼者則與另一街坊「睇唔順眼」，於是要求屋苑保安員開閘，詎料竟被對方用粗言穢語問候，該發貼街坊不禁反問「如果消防閘連救護車都唔用得，唔知幾時先可以用呢？」。

區議員引述：已訓示要開閘 此外，貼文引來大量留言批評該保安員「離晒譜」，直言「黃金時間救命喎，救遲左（咗）有咩不測邊個負責」、「應該要開嘅門唔開，世界級管理」；亦有街坊表示「日日都見到呢個阿姐用粗口鬧住客」，甚至有涉事屋苑住戶稱「唔係第一次，上次又係咁，我叫佢開閘比（畀）救護車入，佢話呢個閘唔開得，反應冷淡，好似完全唔關佢事咁」。

本身亦是街坊的當區區議員陳耀初在其社交網站貼文，指向富寧花園管業處查詢後，獲告知管業處確認從無規定不可開近醫院的鐵閘，據管業處所指，以往閘門亦有為緊急車輛開啟。

事件發生後，管業處亦已訓示所有保安人員，要為緊急車輛開閘。管業處亦在鐵閘外面、向街方向，貼上顯眼告示，供緊急車輛知悉可聯絡24小時保安室要求開閘。

至於鐵閘上鎖的原因，陳引述管業處指以往曾經有人嘗試私自打開鐵閘，並解釋每一名保安員身上都有全屋苑鎖頭的鎖匙，故不存在「要花時間搵鎖匙」的問題。管業處認為當晚涉事保安員態度欠佳，不符公司要求。除口頭訓示外，亦會據公司內部人事程序跟進，作出正式記錄。

消防處回覆傳媒指，7月19日晚上9時47分，處方接獲一宗位於將軍澳的緊急救護服務，隨即調派一輛快速應變急救車及一輛救護車前往現場。快速應變急救車於接報後9分鐘首先到達現場。其後，救護車抵達近寶寧路的緊急車輛通道時，發現閘門上鎖，故向現場保安人員尋求協助。由於保安人員未能即時開啟閘門，救護人員立即帶同救護裝備，徒步前往現場。病人經救護人員初步檢查及治理後情況穩定，並由救護車送往將軍澳醫院治理。事後，處方即時派員與相關屋苑的管理處管理層跟進，希望確保屋苑的緊急車輛通道日後運作正常。