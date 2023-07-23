澳門消息：卓家村業權敲定 居民拒離開爆衝突

【本報綜合報道】有逾300年歷史的澳門卓家村是當地氹仔島最古老的村落。有發展商早年欲收地建議，卻與居民因業權未清鬧上法庭，至前日（21日）法院將地權判歸發展商持有後，終告一段落。不過，法院早上聯同政府多個部門到有關地段執行司法交付程序時，據指有居民不願離開，與到場的執法人員發生衝突，有部分人員手持護盾進村，其後有人因受傷需經救護車送院。

有人持護盾入村 現場出入口附近有多名執法人員駐守，至下午仍有約10名市民和外僱在外圍守候，期望入內收拾行李。現場曾有多輛救護車出入，期間曾有約10多名全副裝備、手持護盾的人員入村，短暫逗留10分鐘離開。此外，有政府代表與部分住戶談判，亦有工人在場拆木板等建材，不時有車輛運走木板；亦不時有居民從卓家村離開。

有消息指，當日約下午一時半有人員從收地範圍離開，並手持疑似利刀的物體。同時間有人由擔架送上救護車，救護車其後離開現場。有在村內居住40多年的村民表示，從街坊中得知政府跨部門收地，其一家6口目前無家可歸，望發展商或政府能賠償。