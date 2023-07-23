澳門消息：一條龍偽造紀錄 呃13萬補水 海關主管下屬共7人被起訴

【本報綜合報道】澳門有一名海關主管串同下屬，集體偽造出勤紀錄，並成功騙取逾13萬澳門元增補性報酬（即超時工作，OT）津貼。當地廉政公署表示，案件涉及一名關務監督、一名關務督察、一名副關務督察、一名首席關員，以及3名關員，當中僅一人是經澳門海關內部自行揭發。上述7人涉嫌觸犯公務員所實施之偽造罪、電腦偽造罪及巨額詐騙罪，案件已移送檢察院處理。

複製工作證 叫同僚打卡 澳門保安司對事件表示感到震驚，已即時責成澳門海關嚴肅跟進紀律調查程序。案情指，澳門廉署於去年接獲舉報，指澳門某口岸海關站主管私下複製出勤卡，並指使同僚代其「打卡」。署方接報後展開調查發現，涉案海關站負責人及辦事處數名海關人員，持有私下複製的澳門海關工作證。

涉案各人有共識地分工合作，由最早返抵海關站的人利用「複製卡」代其他仍未上班的同僚拍卡，並利用「複製卡」為一早已經離開海關站的同僚拍卡下班，以便於海關電子考勤系統內營造有關人士正常出勤的假象。

其後，該等人士更藉擔任製表人、審查員、審閱官員的身份及職權，製作及向相關部門提交載有他們不實出勤下記錄的考勤登記資料，以包庇相關人士遲到、早退等違紀行為，並影響澳門海關計算各涉案人的薪酬，成功於涉案期間騙取增補性報酬合共超過13萬澳門元。