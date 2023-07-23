發展北都政商鄉黑齊吸血 立會主席促做好規劃解說

【本報訊】港府發展北部都會區至今未有實質進展，更成為鄉黑吸血商機，本報早前接獲讀者爆料，指具政府背景人士及地區官員、鄉紳、前政協及黑幫人士得悉發展計劃後均虎視眈眈謀暴利，當局被轟土地規劃失當及欠缺藍圖。立法會主席梁君彥昨接受電視節目訪問時提到，現時市民對北部都會區的安排並不太了解，政府應該盡快說明，讓人看到北都建設的規劃和願景。

安排不清難招商

梁表示，北部都會區現時規劃「唔係好多人知」。對於被質疑北都藍圖不夠清楚，他表示，北部都會區其實在某一些地方已經有開發，有些可以開發，有些未開發，還要研究如何配套，令人安居樂業。例如新田科技城附近、河套區，吸引企業、安排員工住宿、醫院學校等需要鋪排好，不單止是上班，還要有康樂設施等提供給員工。他建議政府要解釋好香港的優勢，需有沙盤、影片使人看到這些規劃，令人有信心港府是大力推動北部都會區。又建議港府設立北部都會區展館，以招商引資。