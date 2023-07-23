清關花多3句鐘 港嚴查進口水產 日媒嘆漁業難關

日本政府排放福島核污水在即，日本《共同社》引述消息人士報道，指特區政府從上月中開始，加強對日本進口的水產和海鮮的放射性物質檢查，清關時間較正常情況增加大約3小時。報道又指，香港是日本海產的第二大出口目的地，如果清關時間延長的情況持續，可能會對當地的漁業造成打擊。

港府早前宣布，一旦日方啟動排放污水，港府會即時採取嚴格進口管制措施，包括對福島一帶沿岸高風險的東京都、福島縣、千葉縣等10個都縣，會即時限制其水產品進口，包括活生、冷藏等產品，亦會進口管制福島縣的所有蔬果、食品必須要有證明書才能進口。當局指方案只是為了保障市民健康及食物安全，認為日方若排放核污水長達30年，難確保當中沒有發生任何意外，且現時仍未知當地淨化設備的有效性，故港府會密切監測相關數據。而港府高層日前與日本駐港總領事會面，表達對福島核污水排放計劃的高度關注，要求以保障香港食物安全和公眾健康作為首要考慮。總領事對特區政府的計劃表示極度遺憾，要求重新考慮有關決定。

內地本月起對日水產測輻射 中國據報亦由本月起對日本入口水產進行輻射測試，令部分日本海產滯留在中國海關長達一個月。消息人士稱，日本政府多次要求中方交代有關安排，但都被拒絕。內閣官房長官松野博一上周五表示強烈關注，指做法與國際放鬆和取消對日本水產限制的趨勢背道而馳，呼籲中方盡快撤銷有關做法。中國多次批評日本計劃把福島第一核電站核污水排入大海。本報綜合報道